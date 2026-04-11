Metz

Trophée fédéral des ensembles Gymnastique Rythmiques et Championnat de France national

5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le Championnat de France de Gymnastique Rythmique aura lieu en juin à Metz.

1400 gymnastes attendus, 40 officiels et 2000 spectateurs en continu dont 100 clubs venant de toute la France !Tout public

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5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 66 59 50 contact@metzgym.fr

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English :

The French Rhythmic Gymnastics Championships will be held in Metz in June.

1400 gymnasts expected, 40 officials and 2000 spectators, including 100 clubs from all over France!

L’événement Trophée fédéral des ensembles Gymnastique Rythmiques et Championnat de France national Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ