Trophée Lauak sport Partie de pelote à main nue Hasparren
jeudi 10 septembre 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Trophée Lauak sport Partie de pelote à main nue
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
18h demi finale du trophée Lauak sport. 17h30 lever de rideau suivie de la partie officielle avec les
joueurs de l’élite pro, parties de pelote de haut niveau. .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Trophée Lauak sport Partie de pelote à main nue
L’événement Trophée Lauak sport Partie de pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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