Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Demi Finales

18h30 Trophée Monique Dieudonné en lever de rideau Joana Dutaret Bordagaray et Pauline Bidart contre Marie Martine et Kattalin Marisco.

19h30 Masters Hoberenak Pierre Etcheverry et Ellande Orhategaray contre Julen Mariluz et Luis Sanchez. .

Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64

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English : Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

L’événement Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque