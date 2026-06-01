Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues
Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues samedi 27 juin 2026.
Arcangues
Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak
Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Demi Finales
18h30 Trophée Monique Dieudonné en lever de rideau Joana Dutaret Bordagaray et Pauline Bidart contre Marie Martine et Kattalin Marisco.
19h30 Masters Hoberenak Pierre Etcheverry et Ellande Orhategaray contre Julen Mariluz et Luis Sanchez. .
Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64
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English : Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak
L’événement Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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