Mazères-sur-Salat

TRUC DANS LE MIDDLE

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Truc dans le Middle par le collectif Tout est un peu nul !

Truc dans le Middle

Durée 1h15 à partir de 12 ans Prix libre

La QLAC vous convie à une pièce de théâtre qui vient questionner avec beaucoup d’humour les milieux militants toto (autonome) et queer (LGBT). On suit Truc, une meuf qui va rentrer et découvrir ces milieux. Une pièce auto-critique pour rire ensemble un bon coup des complexité des milieux militants qui malgré leurs efforts tombent dans les travers de la pureté militante et le dogme de la déconstruction.

Les portes de l’Usineuse ouvriront à 18h pour se retrouver avant le spectacle au bar du Réfectoire déplacé dans le théâtre pour l’occasion. Un repas végan à prix libre sera proposé à partir de 19h pour se restaurer avant et après le spectacle pour papoter autour d’une bonne bouffe. .

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Truc dans le Middle by collective Tout est un peu nul!

L’événement TRUC DANS LE MIDDLE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE