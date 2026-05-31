Truies, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Truies Samedi 20 juin, 16h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

La Compagnie Ultra Nyx propose une plongée au royaume des saucisses, là où les porcs sont rois. Cette création drôle et tendre questionne les injonctions au bonheur, à base de cochonnaille, de grand méchant loup, de danse, de chant et de clowns qui ont remplacé leur nez rouge par un groin.

À partir de 10 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une plongée au royaume des saucisses, là où les porcs sont rois, à base de cochonnaille, de grand méchant loup, de danse, de chant et de clowns qui ont remplacé leur nez rouge par un groin.

© Maxence Knepper