Truies, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Truies, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Truies Samedi 20 juin, 16h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
La Compagnie Ultra Nyx propose une plongée au royaume des saucisses, là où les porcs sont rois. Cette création drôle et tendre questionne les injonctions au bonheur, à base de cochonnaille, de grand méchant loup, de danse, de chant et de clowns qui ont remplacé leur nez rouge par un groin.
À partir de 10 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une plongée au royaume des saucisses, là où les porcs sont rois, à base de cochonnaille, de grand méchant loup, de danse, de chant et de clowns qui ont remplacé leur nez rouge par un groin.
© Maxence Knepper
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