Tu connais la chanson ?, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Tu connais la chanson ? Mardi 12 janvier 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T20:30:00+01:00 – 2027-01-12T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-12T20:30:00+01:00 – 2027-01-12T22:00:00+01:00

Accompagné de son piano et de sa guitare, il propose un concert ludique mêlant chansons populaires et titres confidentiels. Vous êtes invités à participer à ce blind-test en devinant l’interprète de chaque morceau. À travers une quinzaine de chansons, il explore différentes écritures de la chanson francophone avec humour, érudition et tendresse. Installé dans un décor de salon de musique où l’on retrouve piano, guitare et tapis, Louis Caratini improvise, cite plagiats, genèses, et transforme la scène en voyage autour de la langue et de la musique. Un spectacle à ne pas manquer pour les amoureux·ses de la chanson française !

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Louis Caratini fait revivre les classiques de la chanson française, encourageant le public à jouer, découvrir et redécouvrir les paroles et les artistes derrière chaque titre.

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