Tu m’as rendu courageux, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Tu m’as rendu courageux 18 et 19 septembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

1943, Limoges. Léonard est ouvrier dans une menuiserie avec Benjamin, son jeune collègue de 17 ans. En pleine occupation, ils sont contactés par la Résistance. La lutte s’impose à eux ainsi qu’à Madeleine, l’épouse de Léonard. On a besoin d’eux..

« Tu m’as rendu courageux » est une ode émouvante à toutes ces personnes de l’ombre, à tous ceux et celles qui n’ont pas pris le maquis, qui n’étaient pas parmi les premiers et premières à résister mais qui, un jour, ont décidé de sauter le pas, quoi qu’il en coûte.

Avec Solène Simon, Jolan Landreau et Maxime Alloyer. Mis en scène par Louise Rousseau.Écrit par Aymeric Chauzat.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}]

Une ode émouvante à toutes les personnes de l’ombre ayant rejoint la Résistance, et qui ont décidé de sauter le pas, quoi qu’il en coûte. aventure théâtre