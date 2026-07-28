Turbo Minus L’Alambik! Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Turbo Minus

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26 21:00:00

Date(s) :

2027-02-26

Un DJ set intergénérationnel mêlant musique pour enfants, bal populaire et concours de danse est proposé. Des images animées accompagnent ce mix de trésors sonores du monde entier, créant une ambiance festive et colorée.

Au carrefour du DJ set jeune public, du bal populaire et du concours de danse, Turbo Minus est le nouveau projet intergénérationnel pour lequel Radio Minus entreprend de mixer et remixer sa collection unique de trésors cachés du disque pour enfants.

Fidèle à son esprit ludique et défricheur, l’équipe mettra donc le turbo pour vous faire danser en explorant ce volet singulier de la production musicale, le tout porté par des images animées, graphiques et colorées qui prolongent la fête.

Un Dj set aussi innovant que percutant où les styles s’entremêlent et se répondent au gré des trouvailles sonores venues des quatre coins du monde et de l’énergie du dancefloor. .

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

An intergenerational DJ set blending children’s music, folk dance, and a dance contest is on the program. Animated images accompany this mix of musical gems from around the world, creating a festive and colorful atmosphere.

L’événement Turbo Minus Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72