Twerkistan en plein air Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Twerkistan en plein air

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 9 juillet 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 6 août 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 20 août 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 0h.

Jeudi 27 août 2026 de 18h à 0h. Esplanade du J4 Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

Venez vibrer au son du Twerkistan, pour une nouvelle édition sur l’esplanade du J4 !

Depuis 2017, le Twerkistan imagine des événements à la croisée des cultures urbaines, mettant à l’honneur les scènes émergentes locales et internationales dans un cadre inclusif, accessible et convivial.



À ces soirées en plein air, organisées les jeudis de juillet et août, s’ajoutent des cartes blanches données à des collectifs.



Au programme DJ sets, showcases, performances, animations et ateliers artistiques participatifs.



Le public pourra également profiter d’un espace créateurs et associatifs, d’une offre de restauration et de buvette, ainsi que d’un espace créatif et ludique destiné aux enfants accompagnés de leurs parents.



Entre découvertes musicales, danse, rencontres et moments de partage, Twerkistan en plein air s’impose comme l’un des rendez-vous incontournables de l’Été Marseillais. .

Esplanade du J4 Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur we.twerkistan@gmail.com

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English :

Come dance to the beats of Twerkistan for a new %E9dition on the J4 esplanade!

L’événement Twerkistan en plein air Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille