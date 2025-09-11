Informations pratiques

Fontanès

Two Doo Les jeudis de La Roque

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Rosé, musique live et douceur de vivre l’été continue au Château La Roque !

Dans le cadre enchanteur du Château La Roque, profitez d’une soirée festive et gourmande au rythme des Jeudis de La Roque. Entre les cuvées du domaine, les saveurs proposées par les traiteurs et la prestation live de Two Doo, tout est réuni pour partager un beau moment d’été. .

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 34 47

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English :

Rosé, live music and sweetness of life: summer continues at Château La Roque!

L’événement Two Doo Les jeudis de La Roque Fontanès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup