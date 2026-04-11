TY BOB MC (DJ reggae dancehall) La Loco Quimperlé

Quimperlé

TY BOB MC (DJ reggae dancehall)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 03:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Originaire de Lorient, MC TY BOB continue de transmettre sa passion musicale de reggae raggamuffin.

Inspiré par de nombreux artistes français et jamaïcains et de ses voyages, sa créativité sans limite s’exprime par de nouveaux projets se concrétisant dès 2025 avec ses propres lyrics productions, clips inédits et tournées internationales. Sa musique s’étend au-delà du territoire BZH pour partager au public les vibrations positives du reggae au sein d’une atmosphère chaleureuse et énergique.

Bien plus que du chant, il délivre haut et fort des messages empreints d’amour, de joie et de prises de conscience.

Sa prestation scénique est une performance, un exercice de style foudroyant aux rythmes cadencés du reggae dancehall ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : TY BOB MC (DJ reggae dancehall)

L’événement TY BOB MC (DJ reggae dancehall) Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS