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Tyreek McDole, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

samedi 14 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Tyreek McDole, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Tyreek McDole Samedi 14 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00

Jazz
Le jeune chanteur américain d’origine haïtienne est l’une des étoiles montantes de la scène jazz new-yorkaise. Baryton à la voix chaleureuse, attaché à un jazz volontiers qualifié de « spirituel », il a récemment fait sensation en remportant le concours de jazz vocal Sarah Vaughan (dont Samara Joy est l’une des récentes lauréates). Il vient sur la scène de l’Auditorium pour présenter son deuxième album à venir.

 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699383-tyreek-mcdole »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-tyreek-mcdole-84861 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop

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