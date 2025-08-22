Ubu (Roi) 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
mercredi 17 février 2027 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Ubu (Roi)
Mercredi 17 février 2027 à partir de 14h30.
Vendredi 19 février 2027 à partir de 14h30.
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 14:30:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-17 2027-02-19 2027-02-22
A l’aube de son trente-cinquième anniversaire, le Badaboum théâtre est heureux de proposer encore et encore des spectacles pour tous les âges, dès le plus jeune.Enfants
Spectacle d’après Alfred Jarry pour enfants à partir de 5 ans. Durée 50 min.
Ubu est un homme heureux. Il aime manger, dormir, et bien sûr tenir compagnie au roi Venceslas, dont il est le fidèle officier. Mais un jour, la Mère Ubu lui souffle un autre plan pourquoi ne pas prendre la place du Roi Venceslas et devenir roi, à son tour ? Aidé par le capitaine Bordure, le Père Ubu arrive assez vite à ses fins. Mais jusqu’où ira-t-il ?
Jarry critique sans ménagement un monde autoritaire que nous reconnaissons facilement, mais ne cède jamais à la noirceur. Il nous livre au contraire une farce haute en couleur et jubilatoire, écrite dans une langue fougueuse et tonitruante, une pièce résolument à part.
De par ma chandelle verte, certes oui, je suis content.
On le serait à moins capitaine de dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l’ordre de l’Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d’Aragon, que voulez-vous de mieux ? .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As it approaches its 35th anniversary, the Badaboum Theater is delighted to continue presenting shows for all ages, starting with the youngest audience members.
L’événement Ubu (Roi) Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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