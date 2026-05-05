Ugetsu, Musée d’art et d’histoire, Château-Gontier-sur-Mayenne

Ugetsu Samedi 23 mai, 21h30 Musée d’art et d’histoire Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Béatrice Dacher à l’occasion de la 5e édition de la Biennale art contemporain – Des œuvres dans la ville.

Invitée à la Triennale d’art contemporain en 2009 au Japon, Béatrice Dacher s’est associée au dernier tisserand de la ville de Tokamachi. Venez assister à une projection vidéo sur un kimono.

À partir de 21h30

Musée d’art et d’histoire 2 Rue Jean Bourré, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire 0243704274 https://patrimoine.chateaugontier.fr Les collections sont composées d’antiquités grecques et latines, de peintures françaises et hollandaises du XVIIe siècle, d’œuvres en lien avec l’histoire locale, de nombreux objets d’art, ainsi que d’une collection d’art contemporain, léguée par Pierre Logé en 1998. Le Musée expose également des œuvres déposées par l’État (musée du Louvre et Fond National d’Art Contemporain).

Le musée est installé dans l’Hôtel Fouquet, construit en 1618 par François Fouquet de la Bouchefollière, petit-cousin du célèbre surintendant de Louis XIV.

Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Béatrice Dacher à l’occasion de la 5e édition de la Biennale art contemporain – Des œuvres dans la ville.

© Béatrice Dacher