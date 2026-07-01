AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche
UJNA Concours d’artistes peintres Beaulieu-sous-la-Roche
vendredi 24 juillet 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche
Informations pratiques
Beaulieu-sous-la-Roche
UJNA Concours d’artistes peintres
1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24 13:30:00
Date(s) :
2026-07-24
.
1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 80 68 ujna@ici.fr
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English :
L’événement UJNA Concours d’artistes peintres Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT85
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