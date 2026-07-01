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AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche

UJNA Concours d’artistes peintres Beaulieu-sous-la-Roche

vendredi 24 juillet 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
1 rue des Sables
Ville
85190 Beaulieu-sous-la-Roche
Département
Vendée
Tarif

Beaulieu-sous-la-Roche

UJNA Concours d’artistes peintres

1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24 13:30:00

Date(s) :
2026-07-24

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1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 80 68  ujna@ici.fr

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English :

L’événement UJNA Concours d’artistes peintres Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT85

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