Ukra?na FEST – Festival de la Culture Ukrainienne Jardin Duchesse-Anne Nantes
dimanche 23 août 2026 · Jardin Duchesse-Anne · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-23 12:00 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age maximum : 99
Cet événement d’envergure mettra à l’honneur la culture, l’art, la gastronomie, la solidarité et l’entraide ukrainiennes.Au programme :???? Concerts avec des groupes ukrainiens et internationaux ;???? Food truck « Smak Truck » et ses spécialités ukrainiennes authentiques et Food truck Smak Truck et ses spécialités ukrainiennes authentiques et ???? des liqueurs ukrainiennes légendaires de « Pyana vychnia » ;????? Marché des artisans et entrepreneurs ukrainiens ;????Aire de pique-nique : apportez vos couvertures, détendez-vous sur la pelouse, pique-niquez ou dégustez des plats et des boissons ukrainiens;? Espace enfants.????Ce festival marquera le début d’un projet itinérant qui se déroulera dans différentes villes de France, rassemblant les communautés autour de la culture ukrainienne et du soutien à l’Ukraine
Jardin Duchesse-Anne Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-duchesse-anne https://fb.me/e/4I4PJSoqY
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