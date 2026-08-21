Ultra Saucisse – Rencontre coulisses, Bibliothèque de la Jonction, Genève

Informations pratiques

Ultra Saucisse – Rencontre coulisses Samedi 30 janvier 2027, 14h00 Bibliothèque de la Jonction

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T14:00:00+01:00 – 2027-01-30T15:00:00+01:00

Fin : 2027-01-30T14:00:00+01:00 – 2027-01-30T15:00:00+01:00

Entrez dans les coulisses du Théâtre des Marionnettes de Genève, et découvrez les secrets de fabrication d’Ultra Saucisse, un spectacle drôle et sensible sur le harcèlement scolaire.

Profitez d’une rencontre privilégiée avec deux artistes genevoises et explorez les secrets de manipulation de ces étonnantes marionnettes à vue. Découvrez comment les marionnettes et l’humour permettent d’aborder des sujets sensibles, tout en laissant place à l’espoir.

Rencontre organisée en collaboration avec Le Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/

Avec Delphine Bouvier et Fanny Brunet, comédiennes et marionnettistes // Bibliothèque de la Jonction // 30 janvier 2027 de 14h00 à 15h00 // tous publics, dès 7 ans

TMG