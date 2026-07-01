Un abbé au pays des silex, Salle Jeanne-d’Arc, Chaumussay

Informations pratiques

Un abbé au pays des silex 19 et 20 septembre Salle Jeanne-d’Arc Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un abbé au pays des silex. Mise à l’honneur de l’abbé Brung, archéologue du XIXe siècle qui a contribué à l’émergence de l’archéologie dans la vallée de la Claise et a profondément transformé la commune de Chaumussay.

Exposition, conférences, représentation théâtrale, démonstration de taille de silex

Salle Jeanne-d’Arc Place de la Mairie, 37350 Chaumussay Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 14 92 32 17 Redécouverte de l’abbé Brung : exposition, conférences, démonstration de taille de silex, représentation théâtrale. Parking sur la commune

Un abbé au pays des silex. Mise à l’honneur de l’abbé Brung, archéologue du XIXe siècle qui a contribué à l’émergence de l’archéologie dans la vallée de la Claise.

©musée départemental de la Préhistoire / HG