Informations pratiques

Chaumussay

Journées du patrimoine 2026

Chaumussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photos anciennes et carte postale de la commune.

Exposition de photos anciennes et carte postale de la commune. .

Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 54 02 contact@mairiechaumussay.fr

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English :

Exhibition of old photographs and postcards of the town.

L’événement Journées du patrimoine 2026 Chaumussay a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire