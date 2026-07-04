Journées du patrimoine 2026 Chaumussay
samedi 19 septembre 2026 · Chaumussay
Informations pratiques
Chaumussay
Journées du patrimoine 2026
Chaumussay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos anciennes et carte postale de la commune.
Exposition de photos anciennes et carte postale de la commune. .
Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 54 02 contact@mairiechaumussay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of old photographs and postcards of the town.
L’événement Journées du patrimoine 2026 Chaumussay a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Chaumussay (Indre-et-Loire)
- Un abbé au pays des silex, Salle Jeanne-d’Arc, Chaumussay 19 septembre 2026