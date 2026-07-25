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AGENDA · Chaumussay

La Fête Ville à Joie à Chaumussay ! Chaumussay

samedi 1 août 2026 · Chaumussay

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
37350 Chaumussay
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Chaumussay

La Fête Ville à Joie à Chaumussay !

Chaumussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Restauration possible.
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Restauration possible.   .

Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73  vaj.lucie.antunes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out booths from public services, health organizations, local groups, and local businesses!
Enjoy a variety of activities: bingo, a music quiz, and prizes to be won!
Come enjoy a friendly atmosphere and experience the spirit of a village festival!
Food will be available.

L’événement La Fête Ville à Joie à Chaumussay ! Chaumussay a été mis à jour le 2026-07-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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