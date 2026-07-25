La Fête Ville à Joie à Chaumussay ! Chaumussay
samedi 1 août 2026 · Chaumussay
Informations pratiques
Chaumussay
La Fête Ville à Joie à Chaumussay !
Chaumussay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Restauration possible.
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Restauration possible. .
Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73 vaj.lucie.antunes@gmail.com
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English :
Come check out booths from public services, health organizations, local groups, and local businesses!
Enjoy a variety of activities: bingo, a music quiz, and prizes to be won!
Come enjoy a friendly atmosphere and experience the spirit of a village festival!
Food will be available.
L’événement La Fête Ville à Joie à Chaumussay ! Chaumussay a été mis à jour le 2026-07-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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