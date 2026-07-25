Informations pratiques

Chaumussay

La Fête Ville à Joie à Chaumussay !

Chaumussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !

Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !

Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !

Restauration possible.

Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !

Profitez de diverses animations des bingos, un quizz musical et des lots à gagner !

Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !

Restauration possible. .

Chaumussay 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73 vaj.lucie.antunes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out booths from public services, health organizations, local groups, and local businesses!

Enjoy a variety of activities: bingo, a music quiz, and prizes to be won!

Come enjoy a friendly atmosphere and experience the spirit of a village festival!

Food will be available.

L’événement La Fête Ville à Joie à Chaumussay ! Chaumussay a été mis à jour le 2026-07-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire