Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Quéhéon Ploërmel

Ploërmel

Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon

Quéhéon Ferme Danilo Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

La visite de l’exploitation de Samuel Danilo permet de comprendre le cycle de l’élevage bovin et son environnement et de découvrir le fonctionnement d’un robot de traite. La thématique de la biodiversité est abordée également à travers un circuit découverte.

Un atelier empreinte carbone en élevage laitier sera également proposé.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs. .

Quéhéon Ferme Danilo Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande