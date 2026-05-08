Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Quéhéon Ploërmel
Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Quéhéon Ploërmel vendredi 10 juillet 2026.
Ploërmel
Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon
Quéhéon Ferme Danilo Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.
La visite de l’exploitation de Samuel Danilo permet de comprendre le cycle de l’élevage bovin et son environnement et de découvrir le fonctionnement d’un robot de traite. La thématique de la biodiversité est abordée également à travers un circuit découverte.
Un atelier empreinte carbone en élevage laitier sera également proposé.
Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).
Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs. .
Quéhéon Ferme Danilo Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
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English :
L’événement Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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