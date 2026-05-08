Un après-midi à la ferme Les chevaux de Brocéliande Les Chevaux de Brocéliande Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Un après-midi à la ferme Les chevaux de Brocéliande

Les Chevaux de Brocéliande Le Terrier Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenarait avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Cette visite a lieu au centre équestre Les chevaux de Brocéliande où vous pourrez découvrir le monde du cheval et assister à une démonstration de travail de chevaux en liberté.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30.

Accessible aux PMR. Conseillé à partir de 12 ans. Pour une visite de groupe, contactez nous pour une visite privée. .

Les Chevaux de Brocéliande Le Terrier Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Un après-midi à la ferme Les chevaux de Brocéliande Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande