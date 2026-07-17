Un Après-Midi à Tchernobyl Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Un Après-Midi à Tchernobyl Festival LA NUIT DES OURS 2026

Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a débuté le 26 avril 1986. Au cours de cette randonnée 40 ans après, UN APRÈS-MIDI À TCHERNOBYL propose de vivre plusieurs événements artistiques sur la thématique, suivi d’un diner ukrainien.

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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : An Afternoon in Chernobyl (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

The Chernobyl nuclear disaster began on April 26, 1986. During this walk 40 years later, AN AFTERNOON IN CHERNOBYL invites participants to experience a variety of artistic events on the topic, followed by a Ukrainian dinner.

L’événement Un Après-Midi à Tchernobyl Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc