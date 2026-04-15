Un après-midi au jardin, Centre socioculturel Georges-Brassens, Saint-Étienne-du-Rouvray
Un après-midi au jardin, Centre socioculturel Georges-Brassens, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 22 avril 2026.
Un après-midi au jardin Mercredi 22 avril, 13h30 Centre socioculturel Georges-Brassens Seine-Maritime
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Le parc du centre accueille un après-midi festif et pédagogique réunissant ateliers artistiques, stands d’information sur les gestes éco-responsables, activités de jardinage, plantations de végétaux locaux et mellifères, création d’hôtels à insectes, balades à poneys et ateliers créatifs.
Programmation adaptée à tous les âges :
- La Roulotte Scarabée : ateliers « artistico écolo rigolo » (éducation à l’environnement)
- Association La Glèbe – Jardins ouvriers : initiation au jardinage
- Association BASAR : ateliers créatifs et écologiques (peinture végétale, hôtels à insectes, bombes de graines, terrariums)
- Poneys des Brûlins : balades à poneys
- Plantations et actions biodiversité
- Intervenants artistiques du centre socioculturel
- Partenaires sociaux et associatifs locaux (Ambassadrices santé, Foyer stéphanais, Logiseine, etc.)
Centre socioculturel Georges-Brassens 2 rue Georges-Brassens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 17 33 »}]
Un après-midi proposé par le centre socioculturel Georges-Brassens. Festival Éléments Terre
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