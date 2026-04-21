Un aprés midi dans… Jouques Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques
Un aprés midi dans… Jouques Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques mercredi 13 mai 2026.
Jouques
Un aprés midi dans… Jouques
Les mercredis 12 et 27 mai et les 10 et 24 juin, de 14h à 16h Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-05-13
Les mercredis nous vous proposons une balade accompagnée pour (re)découvrir Jouques.
Rendez-vous les 13 et 23 mai et les 10 et 24 juin de 14h à 16h, gratuite et sur réservation (attention, places limitées).
A partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.Groupes
Vous pouvez réserver un créneau pour une balade de 2h à la
découverte du centre historique du village.
Au programme des anecdotes, des lectures de façade… et un peu d’histoire, de géographie et de sociologie… La balade est complétée par la (re)découverte du musée rural d’histoire locale de Jouques dont les collections exposées ont fêté leurs 40 ans d’existence, en 2025. .
Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Every Wednesday, we offer a guided walk to (re)discover Jouques.
Join us on May 13th and 23rd, and June 10th and 24th, from 2 pm to 4 pm. This walk is free but reservations are required (please note, places are limited).
For ages 8 and up, accompanied by an adult.
L’événement Un aprés midi dans… Jouques Jouques a été mis à jour le 2026-04-21 par Commune de Jouques
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