Un aprés midi dans… Jouques Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques

Jouques

Un aprés midi dans… Jouques

Les mercredis 12 et 27 mai et les 10 et 24 juin, de 14h à 16h Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-05-13

Les mercredis nous vous proposons une balade accompagnée pour (re)découvrir Jouques.

Rendez-vous les 13 et 23 mai et les 10 et 24 juin de 14h à 16h, gratuite et sur réservation (attention, places limitées).

A partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.Groupes

Vous pouvez réserver un créneau pour une balade de 2h à la

découverte du centre historique du village.

Au programme des anecdotes, des lectures de façade… et un peu d’histoire, de géographie et de sociologie… La balade est complétée par la (re)découverte du musée rural d’histoire locale de Jouques dont les collections exposées ont fêté leurs 40 ans d’existence, en 2025. .

Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Wednesday, we offer a guided walk to (re)discover Jouques.



Join us on May 13th and 23rd, and June 10th and 24th, from 2 pm to 4 pm. This walk is free but reservations are required (please note, places are limited).

For ages 8 and up, accompanied by an adult.

L’événement Un aprés midi dans… Jouques Jouques a été mis à jour le 2026-04-21 par Commune de Jouques