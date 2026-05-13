Un Brain de Bon Temps, fête de village et son vide-grenier Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou
Un Brain de Bon Temps, fête de village et son vide-grenier Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou dimanche 2 août 2026.
Erdre-en-Anjou
Un Brain de Bon Temps, fête de village et son vide-grenier Brain sur Longuenée
BRAIN SUR LONGUENEE Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La traditionnelle fête villageoise Un Brain de Bon Temps revient cette année le dimanche 2 août 2026 à Brain-sur-Longuenée (Erdre en Anjou).
Cette grande fête villageoise revient chaque année et vous donne rendez-vous pour de nombreuses animations toute la journée du dimanche 2 août!
Au programme des animations autour des vieux métiers, divers animations (école d’autrefois, artisans, chaîne du pain, dans folklorique,…) et le vide-greniers autour de l’étang de la Cure.
Restauration sur place. .
BRAIN SUR LONGUENEE Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 34 27 43
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English :
The traditional village festival Un Brain de Bon Temps returns this year on Sunday August 2, 2026 to Brain-sur-Longuenée (Erdre en Anjou).
L’événement Un Brain de Bon Temps, fête de village et son vide-grenier Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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