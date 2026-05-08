Un concert à l’honneur de Duke Ellington à la Fondation des Etats-Unis ! Fondation des États-Unis Paris
Un concert à l’honneur de Duke Ellington à la Fondation des Etats-Unis ! Fondation des États-Unis Paris vendredi 22 mai 2026.
Au programme : des arrangements inédits de morceaux tirés du légendaire « Great Paris Concert » (« Creole Love Call », « On the Sunny Side of the Street »), des extraits des « Sacred Concerts » (« TGTT », « Come Sunday »), mais aussi des pépites méconnues comme « Brown Penny », issue de la première comédie musicale d’Ellington à Broadway, boycottée en raison du couple interracial qu’elle mettait en scène. Sans oublier des standards intemporels comme « Mood Indigo » et « In a Sentimental Mood ».
Ensemble, elles ont exploré un répertoire varié, d’Ernest Chausson à Akua Dixon. Leur programme s’inspire de l’énergie créative et de l’audace musicale qui ont voyagé de Harlem à Paris.
Au programme :
Mood Indigo
Prelude to a Kiss
Lullaby of Birdland
Creole Love Call
In A Sentimental Mood
Under A Paris Sky
Brown Penny from Beggar’s Opera
Lush Life
TGTT
On the Sunny Side of the Street
Come Sunday
En hommage à Duke Ellington, la pianiste artiste boursière en résidence de la FEU Jas Ogiste interprète lors du concert « Sous le ciel de Paris » différentes œuvres en hommage à l’artiste aux côtés de la soprano internationale Candice Hoyes. Candice a enregistré la musique de Duke Ellington avec le regretté Joe Temperley, l’un des derniers membres survivants de l’orchestre d’Ellington.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00
Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/sous-le-ciel-de-paris/ ticket@fondationdesetatsunis.org
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