Un concert à l’honneur de Duke Ellington à la Fondation des Etats-Unis ! Fondation des États-Unis Paris

Au programme : des arrangements inédits de morceaux tirés du légendaire « Great Paris Concert » (« Creole Love Call », « On the Sunny Side of the Street »), des extraits des « Sacred Concerts » (« TGTT », « Come Sunday »), mais aussi des pépites méconnues comme « Brown Penny », issue de la première comédie musicale d’Ellington à Broadway, boycottée en raison du couple interracial qu’elle mettait en scène. Sans oublier des standards intemporels comme « Mood Indigo » et « In a Sentimental Mood ».

Ensemble, elles ont exploré un répertoire varié, d’Ernest Chausson à Akua Dixon. Leur programme s’inspire de l’énergie créative et de l’audace musicale qui ont voyagé de Harlem à Paris.

Au programme :



Mood Indigo

Prelude to a Kiss

Lullaby of Birdland

Creole Love Call

In A Sentimental Mood

Under A Paris Sky

Brown Penny from Beggar’s Opera

Lush Life

TGTT

On the Sunny Side of the Street

Come Sunday

En hommage à Duke Ellington, la pianiste artiste boursière en résidence de la FEU Jas Ogiste interprète lors du concert « Sous le ciel de Paris » différentes œuvres en hommage à l’artiste aux côtés de la soprano internationale Candice Hoyes. Candice a enregistré la musique de Duke Ellington avec le regretté Joe Temperley, l’un des derniers membres survivants de l’orchestre d’Ellington.

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/sous-le-ciel-de-paris/ ticket@fondationdesetatsunis.org



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