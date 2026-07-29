Informations pratiques

Alençon

UN CORPS POUR DEUX

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 21:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Julien, homme charismatique et séducteur invétéré, est la coqueluche des sites de rencontres, où sa réputation de sex-lover fait des ravages.

Ce rôle de séducteur compulsif, presque sex-addict, semble lui convenir à merveille. De son côté, Lise, médecin dévouée, a tourné le dos à l’amour après une série de déceptions sentimentales. Désabusée par les aventures sans lendemain, elle s’est réfugiée dans son travail, reléguant toute idée de romance aux oubliettes. Leurs chemins se croisent de manière inattendue lorsque Julien pousse la porte du cabinet médical de Lise.

Le tombeur semble avoir besoin de soins… mais pour quelle raison ?

Est-il simplement un narcissique en quête d’attention ?

Un patient atteint de troubles psychologiques ?

Ou serait-il victime d’une étrange maladie encore inconnue ?

Ce qui pourrait sembler absurde au premier abord se transforme en une rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose, mais dont les âmes profondément seules pourraient bien se révéler être des âmes sœurs.

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

Lieu

Strass Palace

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : UN CORPS POUR DEUX

L’événement UN CORPS POUR DEUX Alençon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CUA ALENCON