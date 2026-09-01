Un des meilleurs apprentis de France à la pépinière Derbez Pépinière Derbez TD Developpement Gassin

Informations pratiques

Gassin

Un des meilleurs apprentis de France à la pépinière Derbez

Pépinière Derbez TD Developpement 504 RD 61 Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

38 apprentis venus de toute la France s’affrontent lors d’une finale dédiée aux métiers du paysage. Jardins à thème, démonstrations des Meilleurs Ouvriers de France et rencontres avec les professionnels rythmeront ces deux journées.

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Pépinière Derbez TD Developpement 504 RD 61 Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 11 96 info@derbez.fr

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English : One of the best apprentices in France at the Derbez plant nursery

38 apprentices from all over France will compete in a final dedicated to the landscaping trades. Themed gardens, demonstrations by the Meilleurs Ouvriers de France (Best Craftsmen of France), and encounters with professionals will set the pace for these two days.

L’événement Un des meilleurs apprentis de France à la pépinière Derbez Gassin a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Gassin