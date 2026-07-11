Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe Office de tourisme de Gassin Gassin
mardi 1 septembre 2026 · Office de tourisme de Gassin · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe
Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-01
À l’occasion des journées du patrimoine, embarquez pour un voyage dans le temps ! Découvrez l’épopée du train du littoral et du tramway dans le golfe de Saint-Tropez ainsi que le rôle de Gassin et de son usine de torpilles dans cette aventure ferroviaire.
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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
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English :
%C0 During Heritage Days, embark on a journey back in time! Discover the rise of the coastal train and the tramway in the Gulf of Saint-Tropez, as well as the role of Gassin and its torpedo factory in this railway adventure.
L’événement Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe Gassin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de Gassin
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