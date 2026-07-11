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Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe Office de tourisme de Gassin Gassin

mardi 1 septembre 2026 · Office de tourisme de Gassin · Gassin

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Gassin
Adresse
20, place Léon Martel
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Tarif

Gassin

Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-01

À l’occasion des journées du patrimoine, embarquez pour un voyage dans le temps ! Découvrez l’épopée du train du littoral et du tramway dans le golfe de Saint-Tropez ainsi que le rôle de Gassin et de son usine de torpilles dans cette aventure ferroviaire.
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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51  accueil@gassin.eu

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English :

%C0 During Heritage Days, embark on a journey back in time! Discover the rise of the coastal train and the tramway in the Gulf of Saint-Tropez, as well as the role of Gassin and its torpedo factory in this railway adventure.

L’événement Gassin au rythme du ‘Macaron’ Quand le train et le tram traversaient le Golfe Gassin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de Gassin

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