Auxon

Un dimanche à la campagne

57 Rue du Moulin Auxon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril AUXON Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à la Jardinerie à l’Orée du Paysage.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Jardinerie à l’Orée du Paysage créée en 1996, SARL Truchy Christian. Vente de fleurs, compositions deuil, mariage. Graines, terreaux, outils de jardin. Jardinières, pots. Ouverture de la jardinerie en 2000. L’entreprise s’est diversifiée en terrassement, maçonnerie, paysagisme et élagage.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

57 Rue du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 03 82 aloreedupaysage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un dimanche à la campagne Auxon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance