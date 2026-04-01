Eaux-Puiseaux

Un dimanche à la campagne

9 rue de la voie de Puiseaux Eaux-Puiseaux Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril EAUX-PUISEAUX Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à EARL du Courbier.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Élevage de volailles fermières en plein air poulets, pintades, canards et canes de barbarie, poules pondeuses, dindes blanches, dindes de noël, chapons et oies. Présentation de l’élevage sur demande et explication de notre façon de travailler des céréales à la vente directe. Vente et dégustation des produits de la ferme.

– Les Escargots du Pays D’othe vente et dégustation.

– Astrid CHASSAGNE miels et produits dérivés.

– MP création portrait au graphite et peintures à l’huile.

– Grand Duc Microbrasserie bières bio artisanales et à la pression.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

9 rue de la voie de Puiseaux Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 00 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un dimanche à la campagne Eaux-Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance