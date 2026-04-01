Eaux-Puiseaux

Un dimanche à la campagne

22 rue Largentier Eaux-Puiseaux Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril EAUX-PUISEAUX Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à La Ferme d’Hotte.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

La Ferme d’Hotte propose de visiter ses vergers en train ! Mais aussi son musée et sa cidrerie. Dégustation gratuite de notre gamme ! Sans oublier toute sa gamme de délicieux jus de pomme et cidre.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

22 rue Largentier Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 15 13 theo.hotte@lafermedhotte.com

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Eaux-Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance