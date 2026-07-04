Un dimanche a la ferme GAEC Thomas Cornu Pays-de-Montbenoît
dimanche 2 août 2026 · GAEC Thomas Cornu · Montbenoît
Informations pratiques
Pays-de-Montbenoît
Un dimanche a la ferme
GAEC Thomas Cornu 14, Les Auberges La Longeville Montbenoît Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
A partir de 10h.
Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Montbenoît.
Messe à 10h30. Découverte du quotidien d’une exploitation agricole. Visite de la ferme, fabrication de comté à l’ancienne, marché de producteurs locaux, chien de troupeaux, spectacle équestre, danse country, animations pour enfants. Repas midi et soir élaborés à partir de produits locaux. Soirée festive avec les groupes Week-end.
Accès libre.
Se renseigner pour les tarifs des repas auprès des Jeunes Agriculteurs. .
GAEC Thomas Cornu 14, Les Auberges La Longeville Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Un dimanche a la ferme Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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