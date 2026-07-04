Un dimanche a la ferme GAEC Thomas Cornu Pays-de-Montbenoît

Informations pratiques

Pays-de-Montbenoît

Un dimanche a la ferme

GAEC Thomas Cornu 14, Les Auberges La Longeville Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

A partir de 10h.

Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Montbenoît.

Messe à 10h30. Découverte du quotidien d’une exploitation agricole. Visite de la ferme, fabrication de comté à l’ancienne, marché de producteurs locaux, chien de troupeaux, spectacle équestre, danse country, animations pour enfants. Repas midi et soir élaborés à partir de produits locaux. Soirée festive avec les groupes Week-end.

Accès libre.

Se renseigner pour les tarifs des repas auprès des Jeunes Agriculteurs. .

GAEC Thomas Cornu 14, Les Auberges La Longeville Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Un dimanche a la ferme Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS