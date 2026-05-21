Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit Abbaye de Montbenoît Montbenoît
Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit Abbaye de Montbenoît Montbenoît mercredi 15 juillet 2026.
Montbenoît
Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit
Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
A 17h30.
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs.
Venez découvrir l’Abbaye en soirée l’église avec son chœur Renaissance, le cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du Musée de la République du Saugeais avant de terminer autour d’un moment convivial dans l’ancienne cuisine des moines.
8€ adulte, 4€ (12-18 ans), gratuit -12 ans.
Réservation indispensable en ligne ou par téléphone avant le mercredi midi. .
Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit.tourisme@destination-hautdoubs.com
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English : Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit
L’événement Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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