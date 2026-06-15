Soirée découverte de l’astronomie Observatoire astronomique de La Perdrix Montbenoît vendredi 3 juillet 2026.

Montbenoît

Soirée découverte de l’astronomie

Observatoire astronomique de La Perdrix La Perdrix d’Hauterive Montbenoît Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

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Observatoire astronomique de La Perdrix La Perdrix d’Hauterive Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté astroclubhd@outlook.fr

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English : Soirée découverte de l’astronomie

L’événement Soirée découverte de l’astronomie Montbenoît a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS