Soirée découverte de l’astronomie Observatoire astronomique de La Perdrix Montbenoît
Soirée découverte de l’astronomie Observatoire astronomique de La Perdrix Montbenoît vendredi 3 juillet 2026.
Montbenoît
Soirée découverte de l’astronomie
Observatoire astronomique de La Perdrix La Perdrix d’Hauterive Montbenoît Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
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Observatoire astronomique de La Perdrix La Perdrix d’Hauterive Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté astroclubhd@outlook.fr
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English : Soirée découverte de l’astronomie
L’événement Soirée découverte de l’astronomie Montbenoît a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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