Un Dimanche au Vignoble en Albret Domaine Courège-Longue Feugarolles

Feugarolles

Un Dimanche au Vignoble en Albret

Domaine Courège-Longue Courège-Longue Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dégustations, dîner champêtre et concert au cœur des vignobles de l’Albret.

Le Domaine Courège-Longue à Feugarolles vous accueille pour un repas-concert. Portes ouvertes de 17h à 19h visite, dégustation et vente.

Lieu couvert en cas de pluie.

Les dimanches 26 juillet au Domaine de Versailles, 2 août au Domaine Courège-Longue, 9 août au Château de Lisse, 16 août au Château Pierron et 23 août au Domaine Calbo. .

Domaine Courège-Longue Courège-Longue Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 80 93 96

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English : Un Dimanche au Vignoble en Albret

L’événement Un Dimanche au Vignoble en Albret Feugarolles a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret