Feugarolles

Concert au piano Clément Lefebvre

Château de Trenquelleon Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le château de Trenquelleon propose un concert avec le pianiste Clément Lefebvre le mardi 11 août à 20h

Programme du concert

– Claude Debussy (1862–1918)

2e cahier d’Images

— Cloches à travers les feuilles

— Et la lune descend sur le temple qui fut

— Poisson d’or

– Alexandre Scriabine (1872–1915)

— 1er Poème op. 32

— 2 Impromptus op. 12

– Frédéric Chopin (1810–1849)

— Impromptu op. 36

– Robert Schumann (1810–1856)

Fantaisie op. 17 .

Château de Trenquelleon Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 66 12 18 trenquelleon@gmail.com

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English : Concert au piano Clément Lefebvre

L’événement Concert au piano Clément Lefebvre Feugarolles a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de l’Albret