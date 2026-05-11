Concert au piano Clément Lefebvre Feugarolles
Concert au piano Clément Lefebvre Feugarolles mardi 11 août 2026.
Feugarolles
Concert au piano Clément Lefebvre
Château de Trenquelleon Feugarolles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le château de Trenquelleon propose un concert avec le pianiste Clément Lefebvre le mardi 11 août à 20h
Programme du concert
– Claude Debussy (1862–1918)
2e cahier d’Images
— Cloches à travers les feuilles
— Et la lune descend sur le temple qui fut
— Poisson d’or
– Alexandre Scriabine (1872–1915)
— 1er Poème op. 32
— 2 Impromptus op. 12
– Frédéric Chopin (1810–1849)
— Impromptu op. 36
– Robert Schumann (1810–1856)
Fantaisie op. 17 .
Château de Trenquelleon Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 66 12 18 trenquelleon@gmail.com
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English : Concert au piano Clément Lefebvre
L’événement Concert au piano Clément Lefebvre Feugarolles a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de l’Albret