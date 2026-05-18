Feugarolles

Marchés festifs du Portail Gascon

31 Rue du Couvent Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Le Portail Gascon vous accueille tous les lundis du 22 juin au 31 août dans le cadre des Marchés Festifs du Portail Gascon. Sur place animations musicales, stands de producteurs locaux, repas sur place et dégustation de vin. .

31 Rue du Couvent Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 16 61 contact@leportailgascon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés festifs du Portail Gascon

L’événement Marchés festifs du Portail Gascon Feugarolles a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret