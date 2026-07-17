Un dimanche de fête à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

dimanche 13 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Un dimanche de fête à l’Ariana Dimanche 13 septembre, 13h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T13:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Le grand final du Béaba et de la cinquantième édition de La Bâtie est ambiancé par les champion·nes de la sono mondiale : le collectif franco-brésilien Furie s’associe au label 100 % Afrique électronique Blanc Manioc avec, en special guests, la DJ ivoirienne Baddest et l’artiste sénégalais Mara Seck.

Blanc Manioc

Né au carrefour de Lyon et de Bamako, Blanc Manioc est le label du musicien Dom Peter, membre de l’incontournable groupe de dub expérimental High Tone. La musique électronique et la musique traditionnelle font ici équipe pour repousser les mauvais esprits tout en écrivant quelques pages du futur des sons venus d’Afrique, en particulier de sa partie ouest.

Furie Sound System

Collectif franco-brésilien fondé par Pedro Bertho et Patxi, Furie jette des ponts entre l’Amérique du Sud et la culture club européenne. Ses vibrations ensoleillées oscillent entre rythmes tropicaux, techno, house, reggae, italo disco et autres sélections renversantes.

Baddest

Pionnière de la scène électro à Abidjan, la DJ ivoirienne Baddest affirme un style unique en mariant l’élégance de l’amapiano avec le groove ghetto de la batida et du baile funk, les rythmes endiablés du kuduro et la chaleur de l’afro-house.

Mara Seck

Griot chanteur et percussionniste de Dakar, Mara Seck s’est fait connaître en Europe avec le groupe Guiss Guiss Bou Bess. Maître de l’électro-sabar, il mixe les percussions traditionnelles du Sénégal avec une large gamme de musiques électroniques : trap, dubstep, UK garage, drum’n’bass, bass house, afrobass…

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/dimanche-de-fete-blanc-manioc-furie-soundsystem »}]

Un grand final ambiancé par les champion·nes de la sono mondiale : Blanc Manioc x Furie Sound System

DR