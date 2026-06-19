Un écran dans les arbres camping des sables Meschers-sur-Gironde
Un écran dans les arbres camping des sables Meschers-sur-Gironde vendredi 21 août 2026.
Meschers-sur-Gironde
Un écran dans les arbres
camping des sables 26 avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
L’association Un écran dans les arbres organise sa dixième édition de rencontre de cinéma indépendant.
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camping des sables 26 avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 45 18 38 unecrandanslesarbres17@gmail.com
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English :
The organization Un %E9cran dans les arbres is hosting its tenth edition of an independent film festival.
L’événement Un écran dans les arbres Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-19 par Royan Atlantique
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