Un écran dans les arbres camping des sables Meschers-sur-Gironde vendredi 21 août 2026.

Meschers-sur-Gironde

Un écran dans les arbres

camping des sables 26 avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

L’association Un écran dans les arbres organise sa dixième édition de rencontre de cinéma indépendant.

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camping des sables 26 avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 45 18 38 unecrandanslesarbres17@gmail.com

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English :

The organization Un %E9cran dans les arbres is hosting its tenth edition of an independent film festival.

L’événement Un écran dans les arbres Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-19 par Royan Atlantique