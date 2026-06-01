Un Escape Game dans les rues de Lyon, Place des jacobins, Lyon

Un Escape Game dans les rues de Lyon 19 et 20 septembre Place des jacobins Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voyage à travers le temps

Partez en mission collective sur les traces du professeur Patfolles, brillant inventeur de la Machine à voyager dans le temps.

Après une utilisation mystérieuse, il a disparu. La Machine est revenue … mais seule.

Patfolles, sans sa machine, est perdu dans le passé. A vous, de vous lancer dans la ville afin de trouver les indices laissés par le professeur au cours de l’histoire et de ses voyages.

En famille ou entre amis, profitez d’une balade ludique à travers la ville. Ce jeu vous mènera à la découverte de lieux emblématiques et chargés d’histoire.

Temps de jeu : 1h à 1h30.

Rendez-vous Place des Jacobins

Jouable en famille dès 6 ans.

Gratuit

+ d’infos sur www.john-doe.fr/lyon

Place des jacobins place des jacobins 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.john-doe.fr/lyon »}]

Voyage à travers le temps

©Ministère de la Culture