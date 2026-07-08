Un été animé à Guingamp Jardin Public du Commandant Billot Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Un été animé à Guingamp

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Au programme, dès 15h Jeux bretons, initiation aux échecs, ateliers jouets buissonniers, parcours de VTT, initiation à l’escrime et balades à poney. À 18h, spectacle de cirque au Jardin Public La Brise de la Pastille avec Galapiat Cirque (durée 1h). .

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Un été animé à Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol