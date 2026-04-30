Un été au Bourg Ouistreham
Un été au Bourg Ouistreham samedi 1 août 2026.
Ouistreham
Un été au Bourg
Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de l’événement Un été au Bourg , une soirée dansante animée par La Tricastine invite le public à partager un moment convivial et festif. Au programme musique entraînante, danse et ambiance chaleureuse pour profiter pleinement de la soirée en plein air.
Dans le cadre de l’événement Un été au Bourg , une soirée dansante animée par La Tricastine invite le public à partager un moment convivial et festif. Au programme musique entraînante, danse et ambiance chaleureuse pour profiter pleinement de la soirée en plein air. .
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
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English : Un été au Bourg
As part of the Un été au Bourg event, a dance party hosted by La Tricastine is inviting the public to share a convivial and festive evening. On the programme: lively music, dancing and a warm atmosphere to make the most of the open-air evening.
L’événement Un été au Bourg Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer
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