Pau

Un été au ciné édition 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-07-06

06/07 à 22h15 Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

09/07 à 22h15 La venue de l’avenir

15/07 à 20h30 La Bohème (OPÉRA)

16/07 à 22h15 Vingt Dieux

20/07 à 22h15 Sauvages

26/07 à 21h Concert + à 22h Film Un parfait inconnu de James Mangold

28/07 à 22h A normal family

31/07 à 22h L’accident de piano

03/08 à 22h Parasite

07/08 à 22h The Substance

11/08 à 21h30 Le robot sauvage

13/08 à 20h30 BALANCHINE BEJART PITE (BALLETS)

14/08 à 21h30 Ma mère, dieu et Sylvie Vartan

20/08 à 21h30 Un conte peut en cacher un autre

24/08 à 21h30 L’amour ouf

26/08 à 21h30 Eddington

28/08 à 21h30 Les graines du figuier sauvage

04/09 à 21h30 En Fanfare

PAU BÉARN HABITAT

10/07 à 22h15 Paddington au Pérou

17/07 à 22h15 Le Royaume de Kensuké

24/07 à 22h15 Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné édition 2026

L’événement Un été au ciné édition 2026 Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau