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Un été au ciné édition 2026 Pau

Un été au ciné édition 2026 Pau

Un été au ciné édition 2026 Pau lundi 6 juillet 2026.

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Un été au ciné édition 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-07-06

06/07 à 22h15 Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
09/07 à 22h15 La venue de l’avenir
15/07 à 20h30 La Bohème (OPÉRA)
16/07 à 22h15 Vingt Dieux
20/07 à 22h15 Sauvages
26/07 à 21h Concert + à 22h Film Un parfait inconnu de James Mangold
28/07 à 22h A normal family
31/07 à 22h L’accident de piano
03/08 à 22h Parasite
07/08 à 22h The Substance
11/08 à 21h30 Le robot sauvage
13/08 à 20h30 BALANCHINE BEJART PITE (BALLETS)
14/08 à 21h30 Ma mère, dieu et Sylvie Vartan
20/08 à 21h30 Un conte peut en cacher un autre
24/08 à 21h30 L’amour ouf
26/08 à 21h30 Eddington
28/08 à 21h30 Les graines du figuier sauvage
04/09 à 21h30 En Fanfare

PAU BÉARN HABITAT
10/07 à 22h15 Paddington au Pérou
17/07 à 22h15 Le Royaume de Kensuké
24/07 à 22h15 Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie.   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un été au ciné édition 2026

L’événement Un été au ciné édition 2026 Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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