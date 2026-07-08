Un été au ciné L’amour ouf Parc Ridgway Pau
lundi 24 août 2026 · Parc Ridgway · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné L’amour ouf
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Buvette & popcorn et blind-test avant la projection Tout public avec avertissement
De Gilles Lellouche
Les années 80, dans le nord de la France.
Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. La vie s’efforcera de les séparer mais rien n’y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur…
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné L’amour ouf
L’événement Un été au ciné L’amour ouf Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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