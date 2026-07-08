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Un été au ciné L’amour ouf Parc Ridgway Pau

lundi 24 août 2026 · Parc Ridgway · Pau

Un été au ciné L’amour ouf Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Parc Ridgway
Adresse
26 Avenue des Lilas
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Un été au ciné L’amour ouf

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:30:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

Buvette & popcorn et blind-test avant la projection Tout public avec avertissement
De Gilles Lellouche

Les années 80, dans le nord de la France.
Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. La vie s’efforcera de les séparer mais rien n’y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur…

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie.   .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un été au ciné L’amour ouf

L’événement Un été au ciné L’amour ouf Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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