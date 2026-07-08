Un été au ciné Les graines du figuier sauvage (VOSTFR) Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Les graines du figuier sauvage (VOSTFR)

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Buvette & popcorn

De Mohammad Rasoulof

Iman vient d’être promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestations populaires commence à secouer le pays. Dépassé par l’ampleur des évènements, il se confronte à l’absurdité d’un système et à ses injustices mais décide de s’y conformer. A la maison, ses deux filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme, Najmeh, tente de ménager les deux camps. La paranoïa envahit Iman lorsque son arme de service disparait mystérieusement…

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Les graines du figuier sauvage (VOSTFR)

L’événement Un été au ciné Les graines du figuier sauvage (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau