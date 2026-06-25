Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon
Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon samedi 11 juillet 2026.
Jurançon
Un été au ciné Paddington au Pérou
Berges du Gave Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 22:15:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
De Dougal Wilson
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.
Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .
Berges du Gave Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné Paddington au Pérou
L’événement Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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