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Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon

Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon

Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Berges du Gave
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
22:15:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Jurançon

Un été au ciné Paddington au Pérou

Berges du Gave Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 22:15:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

De Dougal Wilson

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie.   .

Berges du Gave Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un été au ciné Paddington au Pérou

L’événement Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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