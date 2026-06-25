Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon samedi 11 juillet 2026.

Jurançon

Un été au ciné Paddington au Pérou

Berges du Gave Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:15:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

De Dougal Wilson

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Berges du Gave Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Paddington au Pérou

L’événement Un été au ciné Paddington au Pérou Jurançon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau