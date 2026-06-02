UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS Site du Bocard, parking P2 Vialas
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS Site du Bocard, parking P2 Vialas samedi 18 juillet 2026.
Vialas
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS
Site du Bocard, parking P2 La Planche Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Au fond d’une fraîche vallée cévenole, enfouie sous le lierre et les grands pins, sommeille une belle endormie… Découvrez l’histoire incroyable de la mine et de l’usine de Vialas, qui fabriquait au 19ème siècle des lingots d’argent.
Prévoir de bonnes chaussures Espace pique-nique aménagé.
Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Au fond d’une fraîche vallée cévenole, enfouie sous le lierre et les grands pins, sommeille une belle endormie… Découvrez l’histoire incroyable de la mine et de l’usine de Vialas, qui fabriquait au 19ème siècle des lingots d’argent.
Le site est aujourd’hui un Monument Historique unique, il abrite également un chantier de fouilles archéologiques que vous pourrez découvrir l’après-midi.
Prévoir de bonnes chaussures Espace pique-nique aménagé.
Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94 .
Site du Bocard, parking P2 La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
Deep in a cool Cévennes valley, buried under ivy and tall pines, lies a sleeping beauty? Discover the incredible history of the Vialas mine and factory, which produced silver ingots in the 19th century.
Bring good shoes. Picnic area.
Reservations essential at OT des Cévennes au Mont Lozère: 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS Vialas a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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