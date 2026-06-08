UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE parking Vialas jeudi 27 août 2026.

Vialas

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE

parking Le Mas de la Barque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

À la fin de l’été, certains oiseaux entament un long voyage. Depuis les hauteurs du mont Lozère, venez tenter d’observer ces migrateurs en route vers d’autres horizons !

Prévoir des jumelles, un carnet et des crayons si le cœur vous en dit !

Rdv parking du Mas de la Barque à 9h.

Tout public, à partir de 8 ans.

Animation gratuite et sur réservation au 04 66 61 09 48

Un été avec le parc Les grands voyageurs de la nature

À la fin de l’été, certains oiseaux entament un long voyage. Depuis les hauteurs du mont Lozère, venez tenter d’observer ces migrateurs en route vers d’autres horizons !

Depuis le Mas de la Barque, nous progresserons jusqu’au col de l’Aigle, un point d’observation privilégié pour scruter le ciel. Là, nous tenterons de repérer les oiseaux en migration et d’en apprendre davantage sur ces grands voyageurs leurs itinéraires, leurs stratégies et les défis qu’ils rencontrent.

Une sortie entre observation et découverte, où patience et regard attentif seront essentiels… avec, peut-être, de belles observations à la clé !

Prévoir des jumelles, un carnet et des crayons si le cœur vous en dit !

Rdv parking du Mas de la Barque à 9h.

Tout public, à partir de 8 ans.

Informations et réservations : Maison du Tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48 .

parking Le Mas de la Barque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 61 09 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the end of summer, some birds set off on a long journey. From the heights of Mont Lozère, come and try your hand at observing these migratory birds on their way to new horizons!

Bring binoculars, a notebook and pencils if you feel like it!

Meet at Mas de la Barque parking lot at 9am.

Open to all, ages 8 and up.

Activities free of charge, by prior arrangement on 04 66 61 09 48

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE Vialas a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere